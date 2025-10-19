Пресс-служба MAX опровергла утечку данных пользователей

Представители национального мессенджера MAX заявили 19 октября, что сообщения в сети об утечке данных 46,2 млн пользователей является недостоверной. Пресс-служба площадки заявила, что все данные находятся под надежной защитой.

"В Мax категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Мax надежно защищены", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы MAX.

Сотрудники центра безопасности MAX ознакомились с информацией об утечке в сети и решили, что приведенные данные не имеют отношения к мессенджеру.

Национальный мессенджер MAX продвигается в русском сегменте интернета как альтернатива иностранным площадкам. Его активно поддерживают представители органов власти. Пик рекламы пришелся на период, когда Роскомнадзор ограничил функцию голосовых звонков в иностранных мессенджерах — такой шаг объяснили желанием бороться с мошенниками в сети.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру