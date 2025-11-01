С берега Галерной гавани начали демонтировать незаконные объекты

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга 1 ноября начали демонтаж незаконных объектов с берега Галерной гавани, сообщили в пресс-службе ведомства. Там размещены постройки ООО "Марина", которое намеревалось застроить гавань "плавучими" домами: пост охраны, бытовки, павильоны и металлические конструкции. Всего более 50 объектов.

"Основание — решение суда, который расторг договор аренды с ООО "Марина" из-за нецелевого использования земли. Несмотря на все уведомления, арендатор так и не освободил территорию добровольно", – заявили в пресс-службе ККИ.

Общая площадь освобождаемых территорий составляет почти 10 тысяч кв. м. После окончания работ Смольный намерен истребовать с компании компенсацию расходов, потраченных на демонтаж.

В июле 2025 года администрация Петербурга через суд добилась привлечения ООО "Марина" к ответственности за нарушение правил использования арендуемого участка. Тогда же Арбитражный суд обязал компанию выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей и самостоятельно убрать оборудование. За неисполнение решение суда компания должна была ежемесячно выплачивать штраф в размере 100 тысяч рублей.

Судебные тяжбы петербургских чиновников с застройщиком начались в 2024 году. Против появления "плавучих" домов в акватории выступали и местные жители, и Смольный. В частности, вице-губернатор Алексей Корабельников заявлял, что город сделает все возможное, чтобы дома в Галерной гавани не появились.

