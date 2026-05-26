Муниципал
ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 26 мая 2026, 12:23

Депутат МО "Сергиевское" Юлия Федорова сложила полномочия

фото ЗакС политика Депутат МО "Сергиевское" Юлия Федорова сложила полномочия

Муниципальный совет МО "Сергиевское" по собственному желанию покинула 22-летняя депутат Юлия Федорова, представлявшая партию "Единая Россия". В статусе муниципального депутата она провела чуть больше полутора лет. Ее заявление рассмотрели на заседании 8 мая. 

Федорова избралась в совет в сентябре 2024 года. На момент избрания она была самозанятой. До избрания в совет она состояла в молодежном парламенте при Заксобрании Петербурга. С 2018 года числилась активисткой "Молодой гвардии "Единой России", а в 2022 году была пресс-секретарем объединения. С 2023 года Федорова перестала публиковать новости о своей работе в МГЕР. 

На решение Федоровой покинуть совет отреагировали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Глава избиркома Максим Мейксин заявил, что оснований для проведения дополнительных выборов в муниципалитете нет.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Сергиевское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Федорова Юлия Александровна
Упоминаемые персоны
Федорова Юлия Александровна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама