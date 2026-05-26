Депутат МО "Сергиевское" Юлия Федорова сложила полномочия

Муниципальный совет МО "Сергиевское" по собственному желанию покинула 22-летняя депутат Юлия Федорова, представлявшая партию "Единая Россия". В статусе муниципального депутата она провела чуть больше полутора лет. Ее заявление рассмотрели на заседании 8 мая.

Федорова избралась в совет в сентябре 2024 года. На момент избрания она была самозанятой. До избрания в совет она состояла в молодежном парламенте при Заксобрании Петербурга. С 2018 года числилась активисткой "Молодой гвардии "Единой России", а в 2022 году была пресс-секретарем объединения. С 2023 года Федорова перестала публиковать новости о своей работе в МГЕР.

На решение Федоровой покинуть совет отреагировали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Глава избиркома Максим Мейксин заявил, что оснований для проведения дополнительных выборов в муниципалитете нет.

