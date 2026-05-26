РКН оштрафовал 85 операторов за непредоставление данных об IP-адресах абонентов

Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах пользователей, сообщают "Известия" со ссылкой на слова представителей ведомства. Данные актуальны по состоянию на 21 мая. По мнению экспертов издания, информация абонентов нужна в том числе для эффективного выявления и блокировки VPN-сервисов. В РКН заявляли, что эти данные нужны для предотвращения DDoS-атак.

"Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", — приводят слова представителей РКН в издании.

Порядок предоставления сведений закреплен в приказе Роскомнадзора, опубликованном в 2025 году. В надзорном ведомстве уточнили, что операторы обязаны направлять информацию после получения уведомления, предоставлять сведения об IP‑адресах, местах их использования с указанием соответствующего муниципального образования, а также идентификаторы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые осуществляется прохождение трафика. О смене IP‑адресов нужно сообщить ведомству в течение дня, в особых случаях — за час. За первое непредоставление сведений предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, за повторное — до 1 млн рублей, утверждает эксперт издания. В марте 2026 года такое сообщение получили 1359 операторов.

По словам экспертов издания, в порядке исключения ведомству требуются не только данные об IP-адресах абонентов, но также о протоколах IPv6 и IPv4, типе операции в интернете, временная метка, TTL сессии и номера ТСПУ. По информации источника издания, близкого к одному из операторов связи, такой набор данных позволяет отслеживать и фильтровать трафик интернет-пользователей, а также определять устройства с включенным VPN.

Весной 2026 года Минцифры приступило к поэтапному введению ограничений в отношении работы VPN‑сервисов. По информации журналистов, глава ведомства также провел совещание с представителями операторов связи относительно возможного введения платного тарифа для абонентов, потребляющих свыше 15 Гб зарубежного трафика в месяц, однако на прошлой неделе СМИ сообщили о временной отсрочке данного решения.

Обновление: Роскомнадзор опроверг данную информацию. По словам представителей ведомства, сбор данных об IP-адресах абонентов не ведется.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру