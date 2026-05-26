Бастрыкин заинтересовался делом о ДТП с участием самокатчика в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя ГСУ СК по Петербургу Павла Выменца о расследовании обстоятельств травмирования малолетнего ребенка в городе, сообщила 26 мая пресс-служба ведомства. По версии следствия, несовершеннолетнего сбил иностранец на электросамокате. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Инцидент произошел 22 мая на Парашютной улице в Приморском районе около 21:00. По информации силовиков, 12-летний подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него совершил наезд мужчина на электросамокате. После полученных травм ребенка госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако на следующий день его задержали на Шуваловском проспекте сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На самокатчика составили три административных протокола по статьям о невыполнении обязанностей в связи с ДТП (ст. 12.27 КоАП), нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.24 КоАП) и нарушении иностранцем правил въезда и пребывания в России (ст. 18.8 КоАП).

В Петербурге регулярно фиксируются дорожно‑транспортные происшествия с участием электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В конце прошлой недели 16‑летний подросток на электровелосипеде врезался в семилетнего ребенка. Неделю назад водитель автомобиля сбил двух молодых девушек, ехавших на одном электросамокате. Сам Бастрыкин также периодически интересуется обстоятельствами подобных ДТП. В августе 2025 года он поручил доложить о случае в Петербурге, когда неустановленная женщина совершила наезд на семилетнюю девочку.

