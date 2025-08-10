Бастрыкин заинтересовался очередным ДТП с электросамокатом в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам предоставить доклад по уголовному делу, возбужденного после травмирования несовершеннолетнего ребенка из-за столкновения с электросамокатом. Интерес председателя Следкома возник после обращения в его приемную от жительницы Петербурга, сообщили в Информационном центре СК России.

"Она сообщила, что в августе текущего года неустановленная женщина, управляя арендованным средством индивидуальной мобильности, сбила ее семилетнюю племянницу в пешеходной зоне, после чего скрылась с места происшествия. С полученными травмами пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в Информационном центре.

Деталей инцидента в Следкоме не привели. Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу сообщили о ходе первоначальных следственных действиях, а также о результатах расследования по его завершении.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о другом уголовном деле, возбужденном после наезда электросамоката на пешехода.

В Петербурге регулярно происходят ДТП с участием электросамокатов. Городские власти пытаются ужесточить требования к использованию таких средств индивидуальной мобильности. Также инициативная группа жителей города пыталась инициировать референдум о возможности полного запрета электросамокатов в Северной столице, но пока безуспешно. Сейчас они добиваются решения этого вопроса в Верховном суде.

Константин Леньков / Фото СК