Сторонники референдума о запрете самокатов дошли до Верховного суда

Петербургские активисты обжаловали в Верховном суде отказ в проведении референдума о запрете арендных электросамокатов, сообщил 6 августа в своем telegram-канале лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он же выступает административным истцом по делу, в качестве ответчика указан петербургский Горизбирком.

"Финальное сражение за право проведения референдума о запрете арендных электросамокатов! Кассационная жалоба в Верховный суд подана", — написал Костров.

В беседе с ЗАКС.Ру общественник уточнил, что жалоба была подана днем ранее. Основным требованием он назвал возможность проведения референдума в Петербурге. В случае отказа в удовлетворении иска, по его мнению, можно будет говорить о невозможности проведения референдумов в городе. Причины, по которым ранее активистам не дали устроить плебисцит, он назвал "несерьезными".

— Мы должны иметь право на волеизъявление, это самое основное. Вне зависимости от отношения жителей к самокатам, они должны это решить на уровне города в диалоге, так сказать, в виде голосования, — поделился соображениями Костров в разговоре с ЗАКС.Ру. — Примут решение оставить самокаты — отлично, не примут решение оставить самокаты — тоже хорошо. Но мы должны иметь право проводить референдум.

О намерении активистов провести референдум о запрете кикшеринговых самокатов стало известно в апреле 2024 года. Для этого инициаторы должны были заручиться поддержкой 300 человек. Спустя месяц Горизбирком отклонил заявку на проведение референдума из-за претензий к оформлению поданных документов.

Решение избирательной комиссии удалось оспорить в Городском суде Петербурга, однако апелляционная инстанция не стала солидаризироваться с Горсудом. Попытка обжаловать последнее решение в Третьем кассационном суде, предпринятая в конце мая 2025 года, окончилась для активистов неудачей: инстанция отказала истцам в удовлетворении поданной жалобы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру