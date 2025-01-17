Активистам отказали в проведении референдума о запрете электросамокатов в Петербурге

Группа активистов, борющихся за проведение референдума о запрете арендных электросамокатов в Петербурге, потерпела поражение в апелляционном суде, об этом 17 января сообщили в telegram-канале "Центральный район за комфортную среду обитания".

Активисты напомнили, что решение о праве на проведение референдума было поддержано городским судом, но по итогу было отменено во Втором апелляционном суде.

Инициаторы референдума собираются продолжить борьбу и подать кассационную жалобу. Они заявляют, что все требования законодательства были выполнены: более 350 петербуржцев поддержали инициативу, и решение о проведении референдума было обоснованным. Однако прокуратура изменила свою позицию и вместо поддержки проведения референдума поддержала аргументы городской избирательной комиссии.

Напомним, что власти Петербурга решили продлить запрет на парковку электросамокатов в центре города в 2025 году. Тогда председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что в центре не хватает места для их парковки.

Фото: ЗАКС.Ру