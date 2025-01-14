В центре Петербурга продлят запрет на парковку арендных электросамокатов в 2025 году

С 2025 года парковка арендных электросамокатов будет также запрещена в центральных районах Петербурга, а именно в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском, об этом 14 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Введённые ещё 1 августа ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринга в центральной транзитной зоне остаются в силе. Отмена этих мер не планируется, несмотря на переговоры с операторами самокатов.

Глава комитета по транспорту города Валентин Енокаев в интервью изданию "Фонтанка.ру" пояснил, что решение связано с общей проблемой нехватки дорожного пространства в зонах платной парковки.

Он также добавил, что для улучшения инфраструктуры СИМ рассматривается возможность создания сети велодорожек. Однако эти проекты будут развиваться только с учётом реальных потребностей пользователей. Как пример он привёл район Кудрово, где логичным выглядит строительство велодорожки от станции метро "Улица Дыбенко" с организацией крупной велопарковки.

Напомним, что также Енокаев в интервью "Фонтанке" поделился подробностями расширения платной парковки в Петербурге. Помимо центральных районов, обсуждаются такие территории, как Пушкин и Кронштадт. Однако, по его словам, для них подходят другие меры регулирования.

Фото: ЗАКС.Ру