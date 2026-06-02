"Яблоко" готовит законопроект о допуске соратников к участию в выборах

Фракция "Яблоко" собирается внести на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга федеральный законопроект об отмене запрета на участие в выборах для лиц, привлеченных к ответственности за демонстрацию запрещенной символики. Сейчас граждане, признанные виновными в таком правонарушении, на год лишаются права баллотироваться на выборах любого уровня. С осени 2025 года санкции по этой статье подверглись девять представителей "Яблока" в четырех регионах России.

"Яблочники" предлагают скорректировать федеральный закон, согласно которому привлечение к ответственности за пропаганду или демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) и за производство экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) запрещает участвовать в выборах в качестве кандидата. Срок запрета составляет один год с момента вступления постановления в законную силу.

В партии отмечают, что правоохранительные органы составляют такие протоколы в отношении лиц, которые, в том числе, публикуют в социальных сетях фотографии оппозиционера Алексея Навального* или упоминают его имя. Данные политика занесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Отметим, сам по себе портрет оппозиционера не числится в каком-либо реестре экстремистской символики.

"Административное дело – это не уголовное преступление. Человек не признается виновным в преступлении, но при этом его лишают конституционного права участвовать в выборах. На практике мы отчётливо видим, что норма стала применяться перед выборами, чтобы не допустить на них неугодных власти кандидатов", – приводят слова руководителя фракции "Яблоко" в Заксобрании Ольги Штанниковой.

Сейчас законопроект проходит находится на рассмотрении в юридическом управлении Законодательного собрания, уточнили в партии. Предполагается, что в случае поддержки инициативы на городском уровне, документ направят на рассмотрение в Государственную думу. Формально, с момента внесения федерального законопроекта в региональный парламент до рассмотрения его в Госдуме могут пройти месяцы. Отметим, последние годы парламентское большинство в ЗакСе чаще всего отказывается рассматривать инициативы коллег из "Яблока".

Петербургские суды за последние месяцы оштрафовали трех представителей партии "Яблоко" за публикации с упоминанием Навального*. В конце апреля теперь уже бывшего депутата Заксобрания Александра Шишлова оштрафовали за репост интервью, в котором косвенно упоминался оппозиционер. В ноябре 2025 года суд признали виновной коллегу Шишлова Ольгу Штанникову за пост с изображением Навального, размещенный в 2013 году. В декабре 2025 года за публикацию с изображением политика привлекли к ответсвенности председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова.

Также представители партии привлекались к административной ответственности по схожим протоколам в Пскове, Великом Новгороде и Республике Карелия. Сейчас партийцы пытаются оспорить решения судов. Рыбаков, например, на днях сообщил, что обжаловал постановление в Верховном суде.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

