"Зеленые" заручились поддержкой коллег по парламенту

В Государственном музее политической истории России 1 июня прошла предвыборная встреча "Зеленых" со сторонниками, общественностью и представителями парламентских партий. Последние и сыграли ключевую роль в мероприятии, рассказав собравшимся о готовности сотрудничать с экологической партией в следующем созыве.

На мероприятие "Зеленых", посвященное презентации предвыборной программы партии, пришли руководители парламентских фракций: Павел Крупник из "Единой России", Павел Иткин из ЛДПР, Ирина Иванова из КПРФ и Дмитрий Павлов от "Новых людей". Коллег от партии "Яблоко" на встрече не было. Ожидаемым было и отсутствие "Справедливой России". Фронтменами "Зеленых" на сентябрских выборах станут действующие депутаты городского парламента, избранные от СРЗП: Марина Шишкина, Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Любовь Менделеева.

– Сегодня мы вписываем зеленую повестку в политическую историю города и верим в то, что она найдет здесь достойное место. Мы хотим сделать так, чтобы эта политическая история в будущем писалась не только языком борьбы, лозунгами, громкостью микрофона, а прежде всего языком сбережения человека, его дома, его сквера и нашей общей среды, – обратилась к гостям депутат Марина Шишкина, руководитель группы депутатов из фракции "Справедливая Россия", которая на выборы пойдет под флагом "Зеленых".

Презентация "Зеленых", точнее выступления коллег из других партий, стала продолжением тренда, окончательно укоренившегося в стенах Мариинского дворца за последние пять лет. "Политические оппоненты" в лице парламентских партий готовы сотрудничать с "Зелеными" и видят в них собеседников в нынешнем конструктивном диалоге.

– Каждый из нас где-то в душе зеленый. Мы все хотим дышать свежим воздухом, чтобы нас окружали парки, зелень, газоны. Повестка "Единой России" и ваша совпадают. Самое главное, Марина Анатольевна, у вас есть серьезный опыт работы. Где бы вы ни работали, в хорошем смысле слова, вы запомнились. Не знаю, есть у вас враги в этой жизни. Мы вас считаем, наверное, в меньшей степени конкурентами, в больше степени партнерами, – рассказал Крупник.

И Иванова, и Иткин обяъснили, что так или иначе разделяют важность экологической повестки. Иванова, например, напомнила, что эти вопросы постоянно обсуждаются на заседаниях профильной комиссии по промышленности, которую она возглавляет. Иткин согласился, что повестка "Зеленых" отчасти представлена и в программе ЛДПР. Павлов подчеркнул, что с командой Шишкиной фракция "Новые люди", судя по итогам голосования на пленарных заседаниях, согласна примерно на 90%.

Отдельным перфомансом мероприятия стал "художественный манифест", для которого в в зале установили мольберт с кистями и палитрой. Завершив выступления у микрофона, гости собственноручно вносили правки в картину. Дополнял картину художник Миша Ленн. Первые мазки нанесли руководитель петербургского отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных и депутат Шишкина. Черемных – зеленым цветом, Шишкина – голубым.

Остальные представители политических объединений старались использовать партийные цвета. Коммунистка Иванова выбрала красный, Иткин – синий и желтый (которые, как он отметил, при смешении дают зеленый). Крупнику партийный синий уже не достался. Художник Ленн предложил коричневый. Единоросс отказался и выбрал белую краску. Павлов выбрал золотой. Другие спикеры также приложили руку к картине. Среди них – уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. Она выбрала черный цвет. Рисовать омбудсмен решила решетку (ограду, а не тюремную). Получившийся пейзаж "Зеленые" передали музею политической истории.

Завершила мероприятие народная артистка России, скрипачка Мария Сафарьянц, исполнившая "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра.





