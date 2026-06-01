Новости 1 июня 2026, 15:08

Кто победил на думских праймериз "Единой России" от Петербурга в 2026 году

В общей сложности три действующих депутата Государственной думы от Петербурга заняли первые места в предварительном голосовании "Единой России" по одномандатным округам и еще двое возглавили список. Компанию им составили два депутата Законодательного собрания, президент петербургской федерации дзюдо, лидер "Молодой гвардии Единой России" и руководитель регионального отделения ОНФ.

Первые места на праймериз получили:

  • Округ №211: президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин — 21 597 голосов;
  • Округ №212: депутат Госдумы Александр Тетердинко — 19 768 голосов;
  • Округ №213: депутат ЗакСа Всеволод Беликов — 21 088 голосов;
  • Округ №214: глава ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева — 26 126 голосов;
  • Округ №215: депутат Госдумы Николай Цед — 22 964 голоса;
  • Округ №216: глава центрального штаба МГЕР Александр Амелин — 17 075 голосов;
  • Округ №217: депутат ЗакСа Любовь Егорова — 18 944 голоса;
  • Округ №218: депутат Госдумы Виталий Милонов — 18 301 голос.

В первую пятерку списка вошли депутаты Госдумы Сергей Боярский (48 472 голоса), Николай Валуев (41 023 голоса), Юрий Петров (38 711 голосов) и Елена Цунаева (36 545 голосов), а также командир Ленинградского полка Михаил Коган (28 979 голосов). Из них в восьмой созыв от Петербурга были избраны Боярский и Петров.

От Петербурга в Госдуму пройдут 16 депутатов, половина по списку, остальные — по одномандатным округам. Отметим, что в списке победителей не оказалось действующего депутата ГД Михаила Романова, который был избран в 2021 году по 211-му одномандатному округу. В этот раз он выдвигался там же, но занял третье место, уступив победу Рахлину.

Голосование на праймериз продолжалось с 25 по 31 мая. Как заявлял глава регионального исполкома ЕР Александр Серавин, оно проходило в "штатном" режиме.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


