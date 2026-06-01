Макаров занял третье место на праймериз в Чувашии

Бывший спикер Законодательного собрания Петербурга, депутат Государственной думы Вячеслав Макаров занял третье место по итогам праймериз "Единой России" в Республике Чувашии. Политик выдвигался в федеральный парламент по региональному списку.

За кандидатуру единоросса проголосовали 48 336 выборщиков. Первое место досталось главе правительства республики Сергею Артамонову, который набрал 68 201 голос. Его заместитель Владимир Степанов стал вторым, набрав 53 972 голоса в свою поддержку.

Документы на праймериз в Чувашии Макаров подал в конце апреля. В нынешнем созыве Думы он заседает от Петербурга, однако участвовать в праймериз в Северной столице он не стал. В качестве возможных регионов, от которых депутат попробовал бы переизбраться, СМИ называли Ленинградскую и Тверскую области.

Макаров возглавлял Заксобрание с 2011 по 2021 год. В марте 2021 года губернатор Александр Беглов высказывал предположение, что спикер мог бы представлять Петербург в Госдуме. Сам Макаров говорил, что не желает переезжать в Москву, однако в итоге вошел в состав действующего парламента.

В конце мая от участия в праймериз отказалась дочь экс-спикера, депутат ЗакСа Марина Макарова. До этого она подавала документы по 3-й региональной группе. Победителем в ней стал вице-губернатор Владимир Омельницкий, который получил 3 822 голоса.

