1 июня 2026, 9:19

Вице-губернатор Омельницкий занял первое место на праймериз в ЗакС

Действующий член правительства Петербурга, вице-губернатор Владимир Омельницкий занял первое место на внутрипартийном голосовании "Единой России" по выборам в Заксобрание. В территориальной группе №3 он получил 3822 голоса, следует из данных на сайте праймериз. На втором месте муниципальный депутат Валерия Лошак. Ее поддержали 1839 участников праймериз. 

Территориальная группа №3 включает в себя территорию Петроградского района. Ранее по этому списку планировала участвовать в праймериз действующий депутат Марина Макарова, дочь бывшего спикера Заксобрания. Однако за несколько дней до старта голосования она сняла свою кандидатуру. 

По одномандатному округу, расположенному в Петроградском районе, на выборы от "Единой России" пойдет действующий депутат Заксобрания Юрий Гладунов. На праймериз его кандидатуру поддержали 4409 человек. 

И Омельницкий, и Гладунов в прошлом возглавляли районную администрацию в Петроградском районе. Гладунов руководил районом с 2011 по 2016 год, а Омельницкий - с 2021 по 2025 год. Омельницкий стал самым высокопоставленным чиновником Смольного, который решил принять участие в сентябрьских выборах.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


