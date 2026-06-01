Глава МО "Георгиевский" Жолдасов победил на праймериз в 22-м округе

Представлять "Единую Россию" на выборах депутатов Заксобрания по 22-му одномандатному избирательному округу будет глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов. В ходе предварительного голосования он получил 5494 голоса. Сейчас от этого округа в парламенте заседает Герой России Любовь Егорова.

Депутат Егорова, в свою очередь, заняла первое место на праймериз по территориальной группе №22. Еще она сможет баллотироваться в Государственную думу по округу №217. Согласно опубликованным итогам предварительного голосования, ее кандидатура получила поддержку 18,9 тысячи выборщиков.

Виталию Жолдасову 41 год. Муниципальное образование он возглавляет с 2017 году. Депутатом совета он впервые стал еще в 2009 году.

Отметим, Жолдасов – не единственный муниципал, победивший на праймериз "Единой России" по выборам в Заксобрание. Глава МО "№65" Александр Белов выиграл внутрипартийное голосование в 13-м одномандатном округе. Список территориальной группы №2 возглавил глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко. А в территориальной группе №1 – глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова.

