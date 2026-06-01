Новости 1 июня 2026, 9:41

Бывший справедливоросс Новиков выиграл праймериз "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Новиков занял первое место на праймериз "Единой России" по выборам в городской парламент в составе территориальной группы №7. В ходе предварительного голосования его поддержали 5245 человек. В 2021 году Новиков избрался в Заксобрание от "Справедливой России", а последние месяцы упоминался в числе соратников партии "Зеленые". 

Кроме Новикова, на праймериз по территориальной группе не было других заметных оппонентов. Например, второе место здесь занял сотрудник подростково-молодежного центра "Охта" Евгений Чекалдин, набравший 3552 голосов. 

О своем сотрудничестве с партией "Единая Россия" Новиков ранее не рассказывал. На сайте праймериз он числится сторонником партии. Также у его биографии есть отметка "участник специальной военной операции". Документы на праймериз он подал в начале мая. 

Предварительное голосование "Единой России" проходило с 25 по 31 мая. В петербургском отделении партии заявили, что праймериз прошли "штатно".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


