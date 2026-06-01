Рахлин обошел Романова на праймериз в Госдуму

Президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин стал победителем предварительного голосования "Единой России" в Госдуму по одномандатному округу №211, следует из опубликованных итогов праймериз. Он обошел действующего депутата Михаила Романова, который в прошлый раз был избран по этому округу.

Рахлин получил 21 597 голосов и занял первое место. Романов оказался третьим, набрав 4 075 голосов в свою поддержку. Немногим более (4 240 голосов) получил глава ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев, который занял второе место.

В качестве места работы кандидат указал спортшколу олимпийского резерва Калининского района, которая носит имя его отца, Анатолия Рахлина, бывшего тренером президента Владимира Путина. О том, что Рахлин подал документы для участия в праймериз, ЗАКС.Ру писал 15 мая. Накануне был последний день, когда претенденты могли заявиться для участия в процедуре. Округ, по которому намерен баллотироваться кандидат, охватывает Невский район и часть Красногвардейского.

Голосование по кандидатам продолжалось в течение всей прошлой недели, с 25 по 31 мая. Документы для участия в праймериз подали около 450 человек.

