Рахлин пошел на праймериз "Единой России" по округу Романова

Документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" подал президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин, следует из данных с сайта праймериз. Он намерен баллотироваться на выборах депутатов Государственной думы по 211-му округу. Сейчас эту территорию в нижней палате парламента представляет единоросс Михаил Романов, тоже подавший заявку на праймериз по этому округу.

Рахлин родился в Ленинграде в 1977 году. С 2018 года он занимает пост президента федерации дзюдо Петербурга. Является членом Общественной палаты Петербурга. В сентябре 2024 года получил орден Александра Невского. Его отец Анатолий Рахлин более 10 лет тренировал президента Владимира Путина по дзюдо.

211‑й избирательный округ Петербурга охватывает преимущественно Невский район, а также часть Красногвардейского. Пройти в нижнюю палату парламента по 211-му округу планируют 14 человек. Помимо Рахлина и Романова, заявки оставили председатель региональной ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины", депутат из МО "Морские ворота" Георгий Журавлев, а также экс-заместитель министра транспорта, бывший замруководителя Росавтодора Виктор Тимофеев.

Регистрация кандидатов на праймериз "Единой России" завершилась 14 мая, само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. В сентябре предстоят выборы депутатов Госдумы. Одновременно в Петербурге пройдут кампании по выборам депутатов Заксобрания и МО "Автово", а также довыборы в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Список кандидатов и избирательные округа на выборах в Госдуму и Заксобрание представлены на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный