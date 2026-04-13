Михаил Романов собирается снова баллотироваться по 211-му округу

Депутат Государственной думы от Петербурга Михаил Романов примет участие в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен снова баллотироваться по 211-му округу Петербурга. Парламентарий сообщил о своем решении 11 апреля на встрече с участниками специальной военной операции и членами их семей.

Как рассказал сам Романов, с призывом пойти на выборы к нему обратился Герой России Александр Пузанов. Романов заявил, что именно обращение Пузанова от имени присутствовавших участников специальной военной операции повлияло на окончательное решение депутата продолжить работу в Госдуме.

"Представлять в Государственной Думе город-герой и его героев – большая честь и огромная ответственность для меня. Буду верой и правдой служить городу на Неве и его славным жителям. Дорогие земляки, я оправдаю ваше доверие", – написал Романов.

В 211-й округ Петербурга преимущественно входит Невский район и часть Красногвардейского района. Романов избирался в Госдуму от этого округа в последний созыв в 2021 году. В 2016 году он избирался по 217-му округу.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут 20 сентября. О своем решении баллотироваться в нижнюю палату парламента от Петербурга заявили действующие депутаты Николай Цед, Александр Тетердинко, Сергей Соловьев, Виталий Милонов, Сергей Боярский и Николай Валуев. С претендентами на выдвижение в избирательных округах можно ознакомиться на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

