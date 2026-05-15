В праймериз "Единой России" на выборах в Госдуму участвуют 4,4 тысячи человек

На предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов в Государственную думу заявились 4,4 тысячи человек, сообщил 15 мая секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Конкурс составил 11 человек на место. Главным итогом заявочной кампании Якушев назвал высокую долю кандидатов из числа ветеранов специальной военной операции — документы подали 535 человек. Это около 12% от общего числа участников думских праймериз. При этом только 20% действующих депутатов нижней палаты парламента подали заявку и выразили желание переизбраться на новый срок. Накануне завершилась процедура регистрации кандидатов для участия в праймериз ЕР.

"От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А, значит, могут усилить систему госуправления", – цитируют Якушева в пресс-службе партии.

Почти 50% участников праймериз на выборах депутатов Госдумы — беспартийные. В случае избрания им предстоит вступить в "Единую Россию". Треть заявок на участие в предварительном голосовании оставили представители коммерческого сектора, в том числе малого и среднего бизнеса. Еще 12% кандидатов являются педагогами. Каждый десятый участник праймериз относится к представителям социальной сферы и общественности, еще 4% составляют медицинские работники.

Отметим, на думскую кампанию заявились 152 кандидата от Петербурга. Среди них присутствуют действующие депутаты нижней палаты парламента, например, Сергей Боярский, Виталий Милонов, Михаил Романов, Николай Цед и Александр Тетердинко. Заявку оставили также депутаты Законодательного собрания Любовь Егорова и Всеволод Беликов.

Регистрация кандидатов на праймериз "Единой России" завершилась 14 мая. Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы. В этот период в Петербурге запланированы избирательные кампании по выбору депутатов Заксобрания и МО "Автово". Довыборы пройдут в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

