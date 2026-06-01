Новости 1 июня 2026, 11:18

Серавин обошел соперников на праймериз в ЗакС по 11-й региональной группе

фото ЗакС политика

Глава исполкома петербургского отделения "Единой России" Александр Серавин стал победителем партийного голосования по выборам в Законодательное собрание. Он подавал документы по региональной группе №11 и набрал в итоге 7 507 голосов.

Кроме Серавина, в составе группы выдвигались еще шесть человек. В их числе оказались замглавы МО "Сергиевское" Михаил Величко и депутат МО "Шувалово-Озерки" Сергей Лоев. Они заняли третье и четвертое места соответственно.

Об участии Серавина в праймериз стало известно в начале мая. Политику 50 лет, избирательными кампаниями он начал заниматься еще 30 лет назад. В 2022-2024 годах был заместителем губернатора Псковской области по внутренней политике, с мая 2024 года является советником спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского. Исполком реготделения ЕР он возглавляет с 2025 года.

Партийное голосование продолжалось в течение всей предыдущей недели и завершилось вечером 31 мая. Серавин заявлял, что процедура идет "штатно". Также он сообщил, что в партии "философски, с пониманием" относятся к неким провокациям со стороны других партий, но не стал уточнять, что именно имеет в виду.

Андрей Казарлыга / Фото: "Единая Россия"


