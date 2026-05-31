Серавин: К провокациям от представителей других партий относимся философски

Руководитель исполкома петербургского отделения партии "Единая Россия" Александр Серавин в последний день предварительного голосования прокомментировал некие "провокации" от представителей других партий в период праймериз. По словам Серавина, голосование проходит "штатно".

"Предварительное голосование проходит штатно. К провокациям от представителей других партий относимся философски, с пониманием", – приводят слова Серавина в партии.

О каких провокациях идет речь, в пресс-службе партии не уточнили. Ранее руководитель городского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова обращалась в прокуратуру с просьбой изучить сообщения СМИ о возможном привлечении работников бюджетных организаций к участию в предварительном голосовании. Также Тихонова обратилась по этому вопросу к руководителю петербургского отделения ЕР Александру Бельскому и вице-губернатору Борису Пиотровскому. Последний, напомним, также является членом "Единой России". Об участии сотрудников в частности медучреждений в предварительном голосовании писали "Фонтанка" и "Ротонда".

С помощью праймериз единороссы хотят определить своих кандидатов на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания, а также депутатов местного совета МО "Новоизмайловский". По всей стране по состоянию на вечер 30 мая проголосовали 9,8 млн человек. Голосование проходит с 25 по 31 мая.

