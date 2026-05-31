На праймериз "Единой России" проголосовали почти 10 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 9,8 млн избирателей, заявил вечером 30 мая секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Это 8,8% от общего числа избирателей в стране. В абсолютном значении по количеству голосов лидируют Москва, Московская область и Краснодарский край. В процентном соотношении самую высокую явку зафиксировали в Тыве, Чеченской Республике и Чукотском автономном округе. Петербург единоросс не упомянул.

По данным за 28 мая, в предварительном голосовании участвовали 7 млн выборщиков. Якушев заявил о рекордной явке на праймериз. Спустя сутки после старта голосования, 26 мая, секретарь генсовета "Единой России" заявлял о 2,9 млн участников. По его словам, самыми активными избирателями оказались жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. О явке избирателей из Петербурга единоросс также не сообщал.

Во время праймериз петербургские СМИ писали, что работников бюджетных организаций привлекали к участию в предварительном голосовании. Об этом рассказывали сотрудники поликлиники в Красногвардейском районе. Петербургский штаб партии "Справедливая Россия" 28 мая обратился к прокурору города Андрею Гуришеву с просьбой проверить достоверность публикаций СМИ, в которых говорится о привлечении бюджетников к голосованию.

Электронное голосование на сайте партии стартовало 25 мая. Оно завершится 31 мая. В Петербурге с помощью праймериз определяют кандидатов от ЕР на выборы в Государственную думу, Законодательное собрание и муниципальный совет МО "Новоизмайловское".

