ЛДПР выдвинет Артема Зверева на выборах в ЗакС в Петроградском районе

Кандидатом от ЛДПР на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга в 3-м избирательном округе станет координатор отделения партии в Петроградском районе Артем Зверев, рассказал ЗАКС.Ру заместитель руководителя городского штаба ЛДПР Евгений Ененков. Отметим, Звереву предстоит бороться за мандат по территории, в которой расположен городской офис ЛДПР.

Зверев — уроженец Воронежа. С детства, по его словам, занимается бизнесом. Отец троих детей. В партии состоит с конца 2009 года. Кроме партийной и предпринимательской деятельности, продолжает учебу — заканчивает аспирантуру на кафедре международной экономики РАНХиГС.

"Мне всегда были близки понятия сильного государства, порядка и справедливости, партию делал сильный лидер — Владимир Вольфович Жириновский. Это не абстрактные вещи. Для меня, как для человека, который создавал свое дело, важно, чтобы правила игры были понятны и одинаковы для всех. С недавних пор моя работа — это координация отделения в Петроградском районе. Здесь живут люди, которым нужна реальная помощь, а не просто громкие слова", – писал о себе Зверев в соцсетях.

Сейчас, судя по данным профильных ресурсов, Зверев является директором сети стоматологических клиник. Бизнес он ведет вместе с супругой. Юлия Зверева занимает пост главного врача. Весной 2026 года она участвовала в праймериз "Единой России" по выборам в Государственную думу по 218-му округу.

Возможным оппонентом Зверева на выборах в Заксобрание по Петроградскому району может стать действующий депутат-единоросс Юрий Гладунов. На праймериз "Единой России" он набрал свыше 4,4 тысячи голосов и занял первое место. В прошлом Гладунов возглавлял администрацию Петроградского района. Сейчас округ в парламенте представляет Марина Макарова, дочь бывшего спикера Заксобрания. Макарова сперва подала заявку на праймериз "Единой России", но позже передумала баллотироваться.

