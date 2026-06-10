ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 июня 2026, 12:49

Мужчину в Петербурге задержали за финансирование ВСУ

фото ЗакС политика Мужчину в Петербурге задержали за финансирование ВСУ

ФСБ в Петербурге задержала мужчину, подозреваемого в переводе денег благотворительной организации с целью поддержки Вооруженных сил Украины и террористических организаций, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Фигуранта арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК). 

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, оказывавшего содействие спецслужбам Украины. Установлено, что подозреваемый инициативно осуществил денежный перевод аффилированной с Министерством обороны Украины международной благотворительной организации в целях финансовой поддержки ВСУ и украинских террористических организаций," - сообщили в пресс-службе УФСБ (цитата по ТАСС). 

На видео задержания, опубликованном "Фонтанкой", мужчина заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. 

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Петербурге мужчину по подозрению в подготовке диверсии. Правоохранители полагают, что его действия курировал представитель военной разведки Украины. Фигурант находится под стражей. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама