Мужчину в Петербурге задержали за финансирование ВСУ

ФСБ в Петербурге задержала мужчину, подозреваемого в переводе денег благотворительной организации с целью поддержки Вооруженных сил Украины и террористических организаций, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Фигуранта арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК).

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, оказывавшего содействие спецслужбам Украины. Установлено, что подозреваемый инициативно осуществил денежный перевод аффилированной с Министерством обороны Украины международной благотворительной организации в целях финансовой поддержки ВСУ и украинских террористических организаций," - сообщили в пресс-службе УФСБ (цитата по ТАСС).

На видео задержания, опубликованном "Фонтанкой", мужчина заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Петербурге мужчину по подозрению в подготовке диверсии. Правоохранители полагают, что его действия курировал представитель военной разведки Украины. Фигурант находится под стражей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру