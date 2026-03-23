В регионы Северо-Запада привлекли более 470 млрд инвестиций

Более 470 млрд внебюджетных инвестиций привлекли в Северо-Западный федеральный округ за счет инфраструктурных кредитов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России. Средства направили на увеличение объемов строительства и развитие дорожной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин высоко оценивает результаты программы инфраструктурных бюджетных кредитов. По его словам, в СЗФО построили более 6,8 млн кв.м. жилья и создали более 10 тысяч рабочих мест. Также он подчеркнул, что регионам Северо-Запада выдали кредиты для работы над 236 объектами и мероприятиями.

По данным правительства, лидерами по вводу жилья, построенному засчет инфраструктурных кредитов, стали Санкт-Петербург и Ленинградская область с 3,6 и 1,3 млн кв.м. нового жилья соответственно. Третье место заняла Вологодская область с более чем 1 млн. кв. м. жилья. Также генеральный директор фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что сейчас в регионах Северо-Запада идет работа над 180 объектами.

В 2022-2025 годах в Петербург привлекли инфраструктурные кредиты общей суммой в 52,4 млрд рублей. В 2022-2023 годах этот показатель составлял 10 млрд рублей.

Систему инфраструктурных бюджетных кредитов запустили в 2021 году по инициативе Министерства строительства. Программу кредитов создали для строительства объектов благоустройства и новых жилых домов.

В первые годы работы программы Петербург вошел в рейтинг городов России с наилучшими показателями строительства нового жилья. В феврале 2024 года президент Владимир Путин объявил, что с 2025 года сумма, выделенная на инфраструктурные кредиты, будет ежегодно увеличиваться на 250 млрд рублей.

