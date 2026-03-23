Ради безопасности в Петербурге запретят хранить аммиачную селитру

В Петербурге до конца 2026 года планируют ввести запрет хранения и перевозки аммиачной селитры, проект соответствующего постановления появился 23 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Мера вводится во исполнение указа президента № 757 о введении в регионах режима базовой готовности, изданного в октябре 2022 года.

"Запретить с 06.04.2026 по 31.12.2026 организациям и иным хозяйствующим субъектам хранение и перевалку нитрата аммония (аммиачной селитры) на территории Санкт-Петербурга", — говорится в проекте документа.

Также проект вводит запрет транспортировки аммиачной селитры по Неве на отрезке между Большим Обуховским мостом и акваторией Финского залива.

Аммиачная селитра применяется в сельском хозяйстве как удобрение. Еще одной сферой применения является создание взрывчатых веществ, поскольку нитрат аммония взрывоопасен.

Указ президента определяет меры, которые должны приниматься региональными властями в зависимости от уровня опасности. В частности, в Петербурге и других регионах СЗФО установлен уровень базовой готовности.

