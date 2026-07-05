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Новости 5 июля 2026, 15:24

Бастрыкин ждет доклада после травмирования ребенка в ДТП с самокатом

фото ЗакС политика Бастрыкин ждет доклада после травмирования ребенка в ДТП с самокатом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по факту травмирования несовершеннолетнего в ДТП с электросамокатом, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в Ленинградской области. После происшествия следователи возбудили уголовное дело. 

"В социальных медиа сообщается, что в Ленинградской области мужчина на электросамокате сбил ребенка во дворе жилого дома. Следственными органами СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

Предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела нужно будет руководителю СК по Ленобласти Сергею Сазину. Состояние здоровья пострадавшего ребенка не уточняется.

В конце мая Бастрыкин также интересовался дорожно-транспортным происшествием с участием самокатчика в Петербурге. Как установили следователи, иностранец сбил 12-летнего подростка в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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