Члены ЛДПР поучаствовали в крестном ходе на Петроградской стороне

Представители петербургского отделения ЛДПР 5 июля поучаствовали в крестном ходе в Петроградском районе, рассказали в пресс-службе партийцев. Мероприятие посетили первый заместитель координатора регионального отделения партии Иван Есипов, заместитель координатора по идеологической работе Александр Устименко и руководитель молодежной организации ЛДПР Мария Гущина.

"Подобные мероприятия напоминают нам, что история города - это не только архитектура и даты, но прежде всего судьбы людей и духовные смыслы, которые формировали Петербург. Сохранение памяти о разрушенных святынях и местах молитвы - важная часть уважительного отношения к наследию, которое объединяет поколения петербуржцев," - заявил Есипов.

Устименко, в свою очередь, заявил, что петербуржцы уважают историю города и сохраняют память об утраченном храме. Он также подчеркнул, что крестный ход объединил горожан разных поколений.

Крестный ход в честь апостола Матфия прошел от Князь-Владимирского собора на улице Блохина до места, где раньше находился Матфиевский храм. Сейчас там расположен Матвеевский сад. Матфиевский храм посещала святая блаженная Ксения Петербургская, подчеркнули в пресс-службе реготделения партии. Из-за крестного хода на улицах Блохина, Большой Пушкарской, Введенской, Воскова и других перекрыли движение транспорта. Ограничения действовали с 11:30 до 13:30.

Дарья Нехорошева / Фото: Петербургское отделение ЛДПР