Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат до 10 июля

С 6 по 10 июля в тоннеле сооружения С-1 петербургской дамбы ограничат движение, сообщили 5 июля в пресс-службе предприятия "Дирекция КЗС Петербурга". Ограничения введут с Невской стороны дамбы. Также для ввода и вывода ремонтной техники транспортный поток перед въездом в тоннель могут полностью остановить на 7-10 минут.

"Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим", - сообщили в дирекции КЗС.

Ранее ограничения дорожного движения в тоннеле вводили с 29 июня по 3 июля. Они также действовали с Невской стороны петербургской дамбы.

Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений соединяет остров Котлин с материком, а также обеспечивает наземное транспортное сообщение между Петербургом и Кронштадтом.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру