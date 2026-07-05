Минпросвещения примет новый стандарт обучения старшеклассников в июле

В июле Министерство просвещения собирается утвердить новый стандарт обучения для учеников 10-х и 11-х классов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью с РИА Новости. Стандарт может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. По словам Кравцова, старшеклассников научат работать с искусственным интеллектом. Также программы по предметам, связанным с техническими и естественными науками, будут более прикладными.

"Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле," - заявил Кравцов.

Министр отметил, что благодаря новому стандарту обучения старшеклассники получат навыки, необходимые для будущей работы.

В Минпросвещения рассказали об изменениях в учебной программе школьников в конце марта. Тогда сообщали, что ученики смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные. Кроме того, планировали регламентировать, какое оборудование нужно установить в каждом предметном классе.

Представители ведомства также планируют к 2029 году подготовить комплект единых школьных учебников по всем обязательным предметам. К 2027 году собираются разработать учебники по ИЗО, музыке, вероятности и статистике.

Дарья Нехорошева / Фото: Министерство просвещения