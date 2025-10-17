Единые учебники в России хотят подготовить к 2029 году

Министерство просвещения намерено к 2029 году подготовить комплект единых учебников по обязательным предметам, сообщил 17 октября глава департамента государственной общеобразовательной политики Александр Реут на коллегии ведомства.

"В этом году нами введен новый механизм подготовки государственных учебников, который, мы полагаем, позволит уже к 2029 году завершить подготовку всех государственных учебников по всем обязательным учебным предметам", — передает слова Реута ТАСС.

В частности, к 2027 году планируется разработать учебники по ИЗО, музыке и вероятности и статистике. Учебники по иностранному языку для 2-4 классов собираются подготовить годом позже, а к 2029 году — учебники по иностранному языку для 5-11 классов и по физической культуре.

С 1 сентября российские школы перешли на единые учебники по истории и обществознанию. В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал разработку единых учебников в течение трех лет. Одновременно, по его словам, планируется создать систему подготовки и переподготовки педагогов.

Андрей Казарлыга / Фото: Минпросвещения