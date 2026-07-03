Литературного критика Галину Юзефович* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции 3 июля включило в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, просветителя Инну Березкину**, журналиста Екатерину Алалыкину*** (Аренину)*** и видеопроект "Ромб"****, сообщается на сайте ведомства. В Минюсте заявили, что они распространяли материалы иностранных агентов. Кроме того, Юзефович*, Березкина** и Алалыкина*** взаимодействовали с организациями, которые признаны нежелательными на территории России. Женщины проживают за границей.

Юзефович*, Березкина** и Алалыкина*** распространяли недостоверную информацию о действиях российских военнослужащих. Березкина** и Юзефович* также выступали против проведения специальной военной операции на территории Украины.

Также в Минюсте отметили, что авторы видеопроекта "Ромб"**** распространяли сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России. Учредителем проекта выступает иностранная некоммерческая организация.

*Минюст внес Галину Юзефович в реестр иноагентов

**Минюст внес Инну Березкину в реестр иноагентов

***Минюст внес Екатерину Алалыкину в реестр иноагентов

****Минюст внес видеопроект "Ромб" в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру