Литературного критика Галину Юзефович* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции 3 июля включило в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, просветителя Инну Березкину**, журналиста Екатерину Алалыкину*** (Аренину)*** и видеопроект "Ромб"****, сообщается на сайте ведомства. В Минюсте заявили, что они распространяли материалы иностранных агентов. Кроме того, Юзефович*, Березкина** и Алалыкина*** взаимодействовали с организациями, которые признаны нежелательными на территории России. Женщины проживают за границей.
Юзефович*, Березкина** и Алалыкина*** распространяли недостоверную информацию о действиях российских военнослужащих. Березкина** и Юзефович* также выступали против проведения специальной военной операции на территории Украины.
Также в Минюсте отметили, что авторы видеопроекта "Ромб"**** распространяли сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России. Учредителем проекта выступает иностранная некоммерческая организация.
*Минюст внес Галину Юзефович в реестр иноагентов
**Минюст внес Инну Березкину в реестр иноагентов
***Минюст внес Екатерину Алалыкину в реестр иноагентов
****Минюст внес видеопроект "Ромб" в реестр иноагентов
Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру