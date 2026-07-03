"Кресты" начнут реставрировать в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года в бывшем следственном изоляторе "Кресты" на Арсенальной набережной стартуют реставрационные работы, сообщили 3 июля в пресс-службе компании "КВС", владеющей комплексом. "Кресты" будут закрыты для посетителей. На территории бывшего СИЗО собираются открыть общественное пространство.

"Сегодня уже определена новая концепция развития: бывший следственный изолятор станет современным общественным пространством, открытым для жителей и гостей города. Место, долгие годы ассоциировавшееся с ограничением свободы, превратится в территорию культуры, творчества, гастрономии, образования и новых городских сценариев", - сообщили в пресс-службе компании "КВС".

В конце июня сотрудники комитета по госконтролю и охране памятников начали рассматривать проекты будущих объектов на территории "Крестов". В Смольном приступили к согласованию проектов пяти корпусов офисного, торгового назначения и общепита. На территории бывшего СИЗО могут появиться магазины, спортивные комплексы и гостиница. Открыть новое общественное пространство планируют к 2030 году.

Макет будущего культурного пространства на Арсенальной набережной представили во время Петербургского международного экономического форума. Также на полях форума дизайнер Артемий Лебедев презентовал новый логотип "Крестов".

Компания "КВС" стала владельцем "Крестов" в феврале 2025 года. Организация купила объект за 1,1 млрд рублей. В феврале 2026 года зданию присвоили статус объекта культурного наследия.

Тюрьму "Кресты" построили в 1892 году. Она перестала работать в 2017 году, когда городские власти приняли решение вывезти заключенных в СИЗО "Кресты-2" в Колпино.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру