КГИОП начал согласовывать проекты объектов в бывшей тюрьме "Кресты"

Сотрудники комитета по госконтролю и охране памятников приступили к рассмотрению проектов будущих объектов на территории бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной, сообщил 27 июня "Деловой Петербург" со ссылкой на заявление генерального директора "НИиПИ Спецреставрация" Игоря Пасечника. В Смольном рассматривают проекты пяти корпусов офисного, торгового назначения и общепита, уточнили в издании.

"Несколько зданий комплекса спроектированы и находятся на согласовании в нашем комитете по охране памятников. Параллельно мы проектируем восстановление церкви, храма, который будет открыт для всех," - заявил Пасечник.

Ранее сотрудники "НИиПИ Спецреставрация" подготовили концепцию реставрации бывшей тюрьмы.

Макет будущего культурно-общественного пространства на территории "Крестов" представили во время Петербургского международного экономического форума. Дизайнер Артемий Лебедев презентовал на мероприятии новый логотип "Крестов".

Тюрьму на Арсенальной набережной построили в 1892 году. В "Крестах" отбывали заключение Лев Троцкий, Николай Гумилев, Даниил Хармс, Иосиф Бродский. Тюрьма перестала работать в 2017 году, когда власти решили вывезти преступников в СИЗО "Кресты-2" в Колпино. С февраля 2025 года "Кресты" принадлежат группе компаний "КВС". На территории бывшего следственного изолятора планируют открыть общественное пространство с магазинами, спортивными объектами и заведениями общепита.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру