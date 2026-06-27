ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 июня 2026, 16:06

КГИОП начал согласовывать проекты объектов в бывшей тюрьме "Кресты"

фото ЗакС политика КГИОП начал согласовывать проекты объектов в бывшей тюрьме "Кресты"

Сотрудники комитета по госконтролю и охране памятников приступили к рассмотрению проектов будущих объектов на территории бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной, сообщил 27 июня "Деловой Петербург" со ссылкой на заявление генерального директора "НИиПИ Спецреставрация" Игоря Пасечника. В Смольном рассматривают проекты пяти корпусов офисного, торгового назначения и общепита, уточнили в издании. 

"Несколько зданий комплекса спроектированы и находятся на согласовании в нашем комитете по охране памятников. Параллельно мы проектируем восстановление церкви, храма, который будет открыт для всех," - заявил Пасечник.

Ранее сотрудники "НИиПИ Спецреставрация"  подготовили концепцию реставрации бывшей тюрьмы. 

Макет будущего культурно-общественного пространства на территории "Крестов" представили во время Петербургского международного экономического форума. Дизайнер Артемий Лебедев презентовал на мероприятии новый логотип "Крестов". 

Тюрьму на Арсенальной набережной построили в 1892 году. В "Крестах" отбывали заключение Лев Троцкий, Николай Гумилев, Даниил Хармс, Иосиф Бродский. Тюрьма перестала работать в 2017 году, когда власти решили вывезти преступников в СИЗО "Кресты-2" в Колпино. С февраля 2025 года "Кресты" принадлежат группе компаний "КВС". На территории бывшего следственного изолятора планируют открыть общественное пространство с магазинами, спортивными объектами и заведениями общепита. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама