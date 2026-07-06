В ЗакСе обсудили ограничение подкормки птиц в Петербурге для защиты памятников

В Мариинском дворце 6 июля члены рабочей группы по ограничению подкормки птиц обсудили поправки в городской Экологический кодекс, сообщили в пресс-службе городского парламента. Меры хотят принять для защиты памятников в Петербурге. В мероприятии участвовали председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Александр Ходосок, представители исполнительных органов власти и экспертного сообщества.

В соцсетях Ходосок сообщил, что проект закона по пропаганде экологических знаний внесут на рассмотрение депутатов Заксобрания после уточнения терминологии и доработки с учетом мнения специалистов.

"Важно формирование понимания у людей, где можно кормить птиц, а где нельзя. То же касается и инвазивных видов растений. Поэтому сегодня мы обсуждаем, какие изменения необходимо внести в Экологический кодекс Санкт-Петербурга, чтобы специалисты, работающие в области просвещения, могли включать эти темы в свои планы," - заявил Ходосок.

В декабре 2025 года в Заксобрании заявили о намерениях создать рабочую группу, которая займется ограничением кормления птиц в центральных районах города. Тогда Ходосок рассказал ЗАКС.Ру, что депутаты намерены изучить опыт других регионов в поддержании внешнего вида города.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга