Останина подала в суд на Горячеву после спора о домашнем насилии

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина подала иск против коллеги — депутата Ксении Горячевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает 6 июля "Фонтанка". Иск зарегистрировали 1 июля. Останина обратилась в суд из-за обвинений Горячевой в оправдании гибели российских женщин ради демографической статистики, пишет издание.

В случае удовлетворения иска председатель думского комитета по защите семьи предлагает Горячевой отправить средства в детский центр в городе Орске в Оренбургской области. По словам Останиной, размер денежного перевода Горячева может определить самостоятельно.

Горячева в соцсетях отреагировала на иск Останиной. Она сообщила, что еще не ознакомилась с содержанием претензии. Депутат заявила о готовности защищать свою позицию в суде.

"Наш спор с Ниной Александровной — не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. Свою позицию я не меняю и готова ее отстаивать — в том числе и в суде, если до этого дойдет", — написала Горячева.

В июне депутат предложила внести поправки в Уголовный кодекс и ввести уголовную ответственность за домашнее насилие. В ответ на инициативу Останина заявила, что у молодежи может пропасть желание вступать в брак.

"То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключённых браков?" — отреагировала Горячева в соцсетях в ответ на заявления Останиной.

Горячева представляет в Госдуме партию "Новые люди". Она также занимает должность первого заместителя председателя думского комитета по науке и высшему образованию. Останина является членом фракции КПРФ в федеральном парламенте.

Дарья Нехорошева / Фото: Государственная дума