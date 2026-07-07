Беглов прибыл в Абхазию с рабочим визитом

Петербургская делегация во главе с губернатором Александром Бегловым прибыла в Республику Абхазию с рабочим визитом, сообщила 7 июля пресс-служба Смольного. В ходе поездки глава города встретится с президентом республики Бадрой Гунбой. Стороны планируют обсудить совместные проекты в сферах здравоохранения, образования, транспорта и молодежной политики, а также подписать соглашение о сотрудничестве между правительствами Северной столицы и Абхазии.

"Петербург и Абхазия — давние и надежные партнеры. Наши отношения строятся на взаимном уважении, общей истории, памяти о подвиге старшего поколения и единых ценностях", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

Программа визита предусматривает посещение Абхазского многоотраслевого колледжа, который планируется реконструировать при участии специалистов из Петербурга. Делегация Северной столицы также собирается возложить цветы в парке Славы к мемориалу воинам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта 1992–1993 годов. В Сухуме Беглов собирается встретиться с жительницей блокадного Ленинграда Ноной Витальевной Мол-оглы.

В июне 2026 года Беглов виделся с президентом Абхазии на полях Петербургского международного экономического форума. Они обсудили развитие сотрудничества между правительствами города и республики.

Петербург сотрудничает с Абхазией. В марте 2026 года делегация из Северной столицы во главе с вице-губернаторами Николаем Линченко и Кириллом Поляковым приезжала в республику. В рамках визита делегаты встретились с президентом Абхазии, договорилось о восстановлении колледжа в Сухуме и передали властям города десять троллейбусов.

Это не первая поездка Беглова за границу с официальным визитом. В ноябре 2025 года делегация Петербурга побывала на Кубе, куда привезла гуманитарную помощь жителям республики, пострадавшим от урагана. В тот раз Беглов встретился с президентом Мигелем Диас-Канель Бермудесом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру