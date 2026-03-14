Власти Петербурга восстановят колледж в Абхазии

Правительство Петербурга решило взять под контроль благоустройство и развитие Абхазского многоотраслевого колледжа в Сухуме, сообщил вице-губернатор Николай Линченко в своих социальных сетях 14 марта. Петербургская делегация, в которую вошли вице-губернатор Кирилл Поляков и глава комитета по строительству Игорь Креславский, посетили образовательное учреждение во время своего официального визита в республику. Они осмотрели здание и обсудили перспективы развития колледжа с абхазскими властями. Петербург планирует провести капитальный ремонт, модернизацию и благоустройство учреждения.

"Для меня это не просто "шефская помощь". Это вклад в будущее, в сохранение традиций и развитие профессий, на которых держится любая республика и любой город", - говорится в сообщении Линченко.

Он отметил, что у образовательного учреждения есть потенциал, однако инфраструктура требует обновления. Предполагается, что модернизация позволит улучшить условия обучения студентов и расширить возможности подготовки будущих специалистов.

Абхазский многоотраслевой колледж открылся в 1959 году на базе торгово-кулинарного училища. Студенты учебного заведения обучаются на поваров европейской и абхазской кухни, кондитеров, бухгалтеров, продавцов и экономистов.

Делегация из Петербурга прибыла в Абхазию 13 марта. Она встретилась с президентом республики Бадрой Гунба и договорилась о подписании соглашения между Северной столицей и Абхазией на ПМЭФ-2026. Также делегация передала школьный автобус селу Куланырхуа в Гудаутском районе. Десять петербургских троллейбусов, прошедших техническое обслуживание и капремонт, отправились в Сухум.

