Поляков исполнил мечту 5-летнего петербуржца прокатиться на синем "Балтийце"

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поучаствовал в исполнении желания пятилетнего Артемия, мечтавшего прокатиться по синей ветке метро в поезде серии "Балтиец". Чиновник отчитался перед своими подписчиками об исполнении желания мальчика в своих социальных сетях 28 апреля.

"Недавно рассказывал вам о пятилетнем Артемии, большом поклоннике подземных поездов, который очень хотел увидеть синий "Балтиец". Сегодня его желание было исполнено: он проехался по синей ветке на заветном составе. Для него это стало не просто поездкой, а целым путешествием в сердце подземного мира", — написал вице-губернатор в соцсетях.

Сотрудники метрополитена забрали мальчика вместе с сопровождающими со станции метро "Парнас", прокатили на новом синем вагоне, провели Артемию экскурсию, а также рассказали о профессии машиниста электропоезда. После поездки и экскурсии Поляков вручил ребенку книгу о метрополитене Петербурга от имени губернатора Александра Беглова.

Поляков рассказал подписчикам о пятилетнем Артемии 26 апреля. По информации журналистов, ребенок больше часа прождал синий "Балтиец" на станции метро "Проспект Просвещения", однако новый поезд так и не приехал. После этого Поляков поручил "Петербургскому метрополитену" организовать для мальчика экскурсию и прокатить его на синем "Балтийце".

В конце марта на Московско-Петроградскую линию метро вышли четыре новых состава "Балтийца". Помимо них, сейчас 37 составов "Балтийца" курсируют на Кировско-Выборгской линии, пять — на Красносельско-Калининской линии. Еще один состав работает на фиолетовой, Фрунзенско-Приморской линии метро. Всего Октябрьский электровагоноремонтный завод планирует изготовить 950 новых вагонов для Петербурга до конца 2031 года.

Екатерина Гусева / Фото: Кирилл Поляков