Потехина встретилась с кубинскими студентами

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 20 апреля встретилась с кубинскими студентами, получающими среднее профессиональное образование в области электроэнергетики и машиностроения, сообщила пресс-служба Смольного. Ученики из Кубы рассказали Потехиной о своем опыте жизни в Северной столице, высоко оценили состоянии городских колледжей и обсудили вопрос создания комфортных условий для иностранных студентов, особенность их социализации и адаптации на новом месте.

Молодые люди начали обучение в петербургских колледжах в феврале 2026 года. До этого они уже получили профессиональную подготовку на родине. В Северной столице они стали учить русский язык, необходимый для дальнейшего образовательного процесса и освоения специальности. После кубинская молодежь должна ознакомиться с российскими профессиональными и образовательными стандартами в сфере технологий и владения оборудованием, которое используется в сферах машиностроения и электроэнергетики.

Обмен студентами произошел в феврале 2026 года по договоренности губернатора Александра Беглова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Стороны достигли соглашения по этому вопросу в рамках поездки кубинского лидера в Петербург в мае 2025 года.





