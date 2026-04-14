Новости 14 апреля 2026, 18:09

Поляков встретился с главой кабмина Чувашской Республики

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков 14 апреля провел рабочую встречу с председателем кабинета министров Чувашской Республики Сергеем Артамоновым. Фотографию со встречи Поляков опубликовал в своих социальных сетях. Вице-губернатор обсудил с главой кабмина республики развитие сотрудничества между Петербургом и Чувашией в области промышленности, транспорта и авиасообщения. В частности, стороны рассмотрели возможность увеличения количества прямых рейсом между Чебоксарами и Северной столицей.

"Обсудили варианты сотрудничества и наметили точки роста. <...> Уверен, что активизация этих направлений придаст дополнительный импульс развитию наших регионов", — написал Поляков.

На встрече глава кабмина и вице-губернатор говорили о молодежном, научном и образовательном обмене, а также о развитии туризма между регионами. Так, Поляков заявил, что День культуры Чувашской Республики состоится в августе 2026 года на территории Петербурга. Кроме того, Поляков предложил коллегам из республики принять участие в Рождественской ярмарке и 30-м Международном форуме-выставке "Российский промышленник", который состоится на площадке "Экспофорум" в октябре 2026 года.

Правительство Петербурга подписало соглашение о сотрудничестве с властями республики в 2013 году. Подписи на документе поставили губернатор Георгий Полтавченко и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев во время ПМЭФ. Тогда стороны договорились о торгово-экономическом, социальном, культурном и научно-техническом сотрудничестве.

Екатерина Гусева / Фото: Кирилл Поляков


