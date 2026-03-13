Линченко и Поляков встретились с президентом Абхазии

Вице-губернаторы Петербурга Кирилл Поляков и Николай Линченко 13 марта встретились с президентом Абхазии Бадрой Гунба, рассказал Поляков в своих социальных сетях. В состав делегации также вошел председатель комитета по строительству Игорь Креславский. Встреча состоялась во время визита представителей Петербурга в республику. Поляков сообщил, что сотрудничество Северной столицы и Абхазии развивается благодаря регулярным контактам и обмену делегациями, а также охватывает торгово-экономическую, гуманитарную, и образовательную сферы. Стороны также договорились о подготовке нового соглашения между правительством Петербурга и Абхазией.

- Мы сегодня с президентом [Бадрой Гунба] наметили определенные планы на дальнейшее сотрудничество. Мы договорились о том, что в этом году на Петербургском экономическом форуме подпишем очередное соглашение между правительством Петербурга и Абхазией, - рассказал Поляков в своих социальных сетях.

Во время встречи стороны обсудили транспортное развитие республики и Северной столицы. Поляков напомнил, что в августе 2025 года Петербург и абхазский город Сухум возобновили авиасообщение, что расширило возможности для деловых и туристических поездок.

В рамках официального визита Петербург передал столице Абхазии десять троллейбусов. Транспорт направили в Сухум для развития городских перевозок. Поляков отметил, что машины прошли капитальный ремонт и техническое обслуживание, вместе с ними передали запасные части и материалы для дальнейшей эксплуатации. Кроме того, специалисты петербургского "Горэлектротранса" обучают местных водителей работе с новым подвижным составом. В рамках сотрудничества также планируется передать школьный автобус селу Куланырхуа в Гудаутском районе.

Ранее днем Поляков написал в соцсетях, что петербургская делегация прибыла Абхазию с рабочим визитом. Вице-губернаторы Петербурга совместно с главой администрации города Тимуром Агрба посетили парк Славы в Сухуме и возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.

Екатерина Гусева / Фото: Кирилл Поляков