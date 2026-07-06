"Все мы в одной лодке": из-за нехватки бензина Филимонов пересел в машину ГАИ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 6 июля на собственном опыте столкнулся с топливными проблемами в регионе, о чем сообщил подписчикам в социальных сетях. Незадолго до этого он попросил жителей региона "с пониманием" отнестись к нехватке бензина.

— Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин, бак на нуле. [...] Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят для развития региона, — рассказал Филимонов в голосовом сообщении, выложенном в его паблике.

В следующем голосовом сообщении губернатор уточнил, что подвезти его согласился экипаж ГАИ. Он поблагодарил сотрудников и заодно поздравил с 90-летием Госавтоинспекции.

Ровно за час до первого сообщения Филимонов опубликовал в соцсетях сообщение с рассказом о текущей обстановке с топливом в регионе. Он отметил, что сейчас в первую очередь горючим обеспечивают спецтранспорт, в том числе автомобили скорой помощи, полиции, МЧС, общественный транспорт и прочую технику. Для обычных водителей отпуск бензина частично ограничен, отметил он.

"Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам", — призвал вологодцев Филимонов и добавил, что в областном правительстве расходы на топливо сократили наполовину.

О проблемах с топливом в российских регионах сообщают с прошлого месяца. Например, власти Мурманской области сообщили о введении ограничений на продажу горючего 24 июня. В конце того же месяца губернатор Петербурга Александр Беглов уведомлял о том, что ситуация на АЗС остается контролируемой. В начале июля глава Ленинградской области Александр Дрозденко писал в соцсетях, что проблема с неравномерным распределением топлива на АЗС в регионе "близка к завершению".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру