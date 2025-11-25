Беглов обсудил с президентом Кубы вопросы сотрудничества

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Глава Северной столицы поблагодарил лидера Кубы за внимание к совместным проектам между городом и островным государством, а также рассказал о том, какие проекты уже удалось реализовать, а какие предстоит выполнить в будущем, передает пресс-служба Смольного. Беглов в разговоре с Бермудесом назвал кубинцев "самыми надежными друзьями".

"Каждый раз на гостеприимной кубинской земле мы чувствуем, что приехали в гости к самым надежным друзьям. Вы и президент России продолжаете курс на укрепление братских отношений между нашими странами. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что долговременный, союзнический характер нашего сотрудничества продолжается несколько десятилетий. Нам дороги ваши слова о том, что у России и Кубы прекрасные отношения", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Беглов рассказал кубинскому президенту о предстоящих проектах, в которых примут участие петербургские чиновники и ученые. В частности, на средства гранта правительства России представители Петербургского политехнического университета и Технологического университета Гаваны займутся проектом по обеспечению энергетической безопасности Кубы, рассчитанным на работу в экстремальных климатических условиях. Недавно ряд провинций Кубы пострадали от урагана Мелисса. Делегация из Петербурга пообещала передать особенно пострадавшим регионам сертификаты на приобретение машин скорой помощи. Также делегация передала гуманитарный груз в виде лекарств. Еще по в скором времени на Кубу доставят российский автомобиль "Лада Искра". Беглов в беседе с президентом отметил профессионализм кубинских властей при эвакуации населения во время урагана.

"Санкт‑Петербург высоко ценит и дорожит дружбой с Республикой Куба. Мы верны традициям, заложенным во времена легендарного команданте Фиделя Кастро. <...> Вы – большой друг нашего города. Всегда рады видеть Вас в Северной столице России", – сказал Беглов.

Отметим, это не первая встреча петербургского губернатора с главой Кубы. В мае 2025 года Бермудес посещал Северную столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Визит Беглова на Кубу продолжается с 19 ноября. За это время глава города успел провести более десяти встреч. Беглов общался с премьер-министром страны, подписал соглашение о сотрудничестве с министром связи, увидеться с секретарем центрального комитета компартии Кубы и другими высокопоставленными чиновниками. Еще он посетил города Варадеро, Сантьяго-Де-Куба, Матансас и Гавану.

Константин Леньков / Фото: Смольный