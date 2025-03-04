Горизбирком проголосовал за уменьшение количества членов в 10 ТИК

В 2025 году в Петербурге обновят составы 34 территориальных избирательных комиссий, которые будут действовать до 2030 года, следует из принятого на заседании 4 марта решения Горизбиркома. В первую очередь обновят составы 10 теризбиркомов, уменьшив при этом количество членов с правом решающего голоса.

За год ожидается обновление составов ТИК №№ 31-64. Первыми формированию подлежат теризбиркомы №№ 31, 32, 33, 41, 42, 43, 54, 55, 59 и 64. Количество ЧПРГ в них сократится с нынешних 13 до 10 человек. ТИКи будут заниматься организацией выборов в Законодательное собрание и Государственную думу в 2026 году.

В роли докладчика на заседании выступил зампред ГИК Олег Зацепа. Он озвучил предложение о сокращении членов комиссий и добавил, что подобное предложение не противоречит законодательству, поскольку в ТИКах "может быть от пяти до 14 членов с правом решающего голоса". Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц в ответ предположил, что сокращение состава ТИКов чревато созданием "конкурсной ситуации" для представителей шести политических партий, представленных в Законодательном собрании.

— Методические рекомендации от 2023 года содержат такой принцип формирования комиссий, как принцип максимального представительства парламентских партий, — обратил внимание присутствующих Шапчиц.

В своем выступлении он сослался на письмо ЦИК Эллы Памфиловой, в котором та рекомендовала "при формировании ИК максимально учитывать предложения партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению мандатов". В связи с этим он поинтересовался, как будет происходить выбор членов ТИК при конкуренции за места.

В ответ Зацепа заявил, что подобная проблема должна быть предметом для голосования. В беседу вступил глава Горизбиркома Максим Мейксин, который заявил, что вопрос Шапчица не имеет отношения к рассматриваемой проблеме.

— Этот вопрос обсуждался многократно при формировании участковых избирательных комиссий. Мало того, партия, которую вы представляете, несколько раз подавала в суды, и все суды на эту тему проиграла, — отметил он и добавил, что установленные законом и методическими рекомендациями ЦИК нормы "ни в коем случае не нарушаются".

В последовавшей дискуссии Шапчиц заявил, что его не устраивает "несоответствие принципу равенства политических субъектов, которое фактически проистекает из того решения, которое сегодня принимается". Мейксин возразил ему, указав на то, что количество членов ТИКов менялось и составляло в разные годы от 8 до 13 человек.

— Если бы выборы в 2024 году проходили с численностью, которую мы сейчас предлагаем, то бюджет бы сэкономил почти четверть своих затрат на финансирование территориальных избирательных комиссий, 24,54 % была бы экономия бюджета здесь. Мы исходим из того, что численность слишком большая для того, чтобы содержать избирательную систему, — высказался председатель ГИК.

По мнению Мейксина, нужен компромисс между соблюдением прав политических партий и разумной экономией бюджетных средств.

В ходе последовавшего голосования члены ГИК не поддержали предложение Шапчица о том, чтобы не уменьшать количество членов теризбиркомов. Представитель "Яблока" предупредил о намерении подготовить особое мнение по этому вопросу.

В 2023 году у ряда партий в Петербурге возникли проблемы с формированием составов участковых избирательных комиссий. В частности, трудности с включением в составы УИКов испытывало "Яблоко".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру