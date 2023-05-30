Оппозиционеры за бортом участковых избиркомов

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В Петербурге проходит формирование участковых избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента России в 2024 году. В составы ряда УИК не взяли кандидатов от парламентских партий "Яблоко" и "Справедливая Россия", а на представителей КПРФ в Невском районе якобы оказывали давление. Подробнее о процессе формирования УИК - в материале ЗАКС.Ру.

Не нашлось местечка

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Петербурга 30 мая формируют новые составы участковых избирательных комиссий (УИК). По уже принятым решениям ряда ТИК, в участковые избиркомы не прошли представители "Яблока" и "Справедливой России".

Так, например, произошло в комиссиях Центрального района, рассказал ЗАКС.Ру член ТИК №16 от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Наумов. По его словам, количество членов участковых комиссий сократили до 8 человек. Законодательство о выборах решили трактовать так, что только половина из них должны быть представителями парламентских партий, которых в Петербурге шесть.

- В соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии необходимо еще учитывать опыт кандидатур в работе избирательных комиссий, их образование: кто имеет юридическое - должен получить преференции, у молодых преференции. Эти рекомендации тоже никак не соблюли. <...> По факту, получилось, что не прошли только от "Яблока" и "Справедливой России", - сообщил Наумов. - Уже после подведения итогов я сказал, что это явная дискриминация по политическому признаку.

В ТИК №16 провели тайное рейтинговое голосование, рассказал Наумов. Он отметил, что двух членов ТИК, которые участвовали в заседании дистанционно, исключили из этого процесса. Остальные члены терризбиркома выбрали счетную комиссию и получили бюллетени (пример есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Одна бумага на один УИК. В каждой указан номер комиссии и перечислены ФИО кандидатов с указанием на то, кто их выдвинул. На бюллетенях стояли печати и подписи членов счетной комиссии.

- Раздали бюллетени пачками - 26 комиссий, стояли 9 ширм - на каждого присутствующего члена комиссии, мы все поставили галочки и в ящик для переносного голосования положили эти пачки, - поделился Наумов.

По его словам, аналогично проходило голосование в ТИК №30 Центрального района. В еще одной ТИК №64 этого же района решили отказаться от тайного голосования, но сохранили рейтинговое, рассказал Наумов. Он уточнил, что в этих двух комиссиях тоже не выбрали ни одного представителя "Яблока" и "Справедливой России" в состав УИК.

фото из группы "Новости ТИК №30" "ВКонтакте"

Глава петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова сообщила ЗАКС.Ру, что кандидаты от ее партии также не прошли в составы некоторых УИК в поселках Курортного района - там не включили пять человек. Также без эсеров остались участковые избиркомы в муниципальном образовании "Академическое" Калининского района, сказала Тихонова. Она отметила, что полной информации по всему городу пока нет. Глава эсеров Петербурга добавила, что партия благодарна членам ТИК, которые все же включили кандидатов от "Справедливой России" в составы УИК.

"Яблочники" же не прошли и в некоторые УИКи Московского района. Член территориального избиркома №48 от "Яблока" Дмитрий Хорзов рассказал ЗАКС.Ру, что ни один из 28 заявленных его партией кандидатов в УИКи не попал. По его словам, в ТИК тоже проводилось рейтинговое голосование. Изначально в участковых комиссиях было по 8-10 человек, уточнил Хорзов.

- Было предложено увеличить до 10. Я задал вопрос, почему мы не можем увеличить до 11, чтобы каждый из желающих мог попасть в состав участковой избирательной комиссии. Председатель озвучил число 10. На вопрос, почему именно 10, никакого внятного ответа не поступило, - рассказал член ТИК №48.

Член ТИК №27 Московского района Максим Иванов сообщил ЗАКС.Ру, что его комиссия тоже сократила количество членов некоторых УИК. В те, где состав стал 10 человек, в результате рейтингового голосования, не прошли представители "Яблока", уточнил Иванов. По его словам, из 42 кандидатов места в участковых комиссиях получили 23 человека.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Яблока" Павел Шапчиц заявил, что кандидатов от его партии не включают в участковые комиссии по всему городу. Подход везде аналогичный: сократить число членов комиссий и провести рейтинговое голосование, по которому "Яблоко" практически не получает места в УИК.

О том, что такое может произойти, лидер "Яблока" Николай Рыбаков заявил еще накануне. Именно тогда членам территориальных избиркомов стали рассылать проекты повесток заседаний и решений, рассказал Шапчиц.

В некоторых проектах решений сразу не включили "яблочников" в составы УИК, в некоторых - половину планируемых к назначению членов указали, а половину - нет, рассказал Шапчиц. Он добавил, что в некоторых ТИК решили всех членов определить уже на заседании.

В одном из таких проектов (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) указано, что в УИК всего 8 членов. Половину из них определили заранее - это представители "Единой России", организации "Боевое братство" и собраний избирателей по месту жительства или работы. Другая половина не определена, только написано, что это должны быть кандидаты от парламентских партий.

Правила игры

Новые составы участковых избирательных комиссий (УИК) выбирают раз в пять лет. Именно эти комиссии встречают избирателей в день выборов, выдают им бюллетени и считают голоса.

По федеральному закону, число членов избиркомов может отличаться - все зависит от количества избирателей на участке. Самый минимум 3 члена УИК, максимум - 16. В Петербурге обычно в состав участковых избиркомов входило 12 человек, что позволяло включить туда представителей всех парламентских партий. Ведь еще одно требование по составу УИК в федеральном законе: не менее половины мест должны получить партии, которые прошли в парламент. В данном случае - в Законодательное собрание Петербурга.

Аналогичное требование указано в Методических рекомендация Центральной избирательной комиссии. А еще там поясняется, что если партийных претендентов больше половины состава УИК, то стоит сделать так, чтобы политические партии и избирательные объединения "были представлены в участковых избирательных комиссиях на соответствующей территории на равных основаниях". Метод отбора должна установить субъектовая комиссия или можно использовать рейтинговое голосование с жеребьевкой, следует из документа.

На последних выборах в Законодательное собрание Петербурга прошли шесть партий. Это "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ, "Новые люди" и "Яблоко".

Прежде уже были ситуации, когда представители тогда парламентских партий "Яблоко" и Партия роста (в созыве 2016-2021 годов), не попадали в составы избирательных комиссий. Но случаи были единичными. В частности, летом 2021 года "Яблоко" пожаловалось, что ТИК №54 сократила состав участкового избиркома №1645 после выхода из комиссии "яблочника". Санкт-Петербургская избирательная комиссия тогда отменила это решение и обязала ТИК рассмотреть вопрос о включении в состав участкового избиркома представителя "Яблока".

Член ГИК от "яблочников" Шапчиц в мае 2023 года подготовил проект решения городского избиркома о процедуре отбора кандидатур в составы УИК.

- Я там предлагал назначать всех представителей парламентских партий в УИКи. Единственная ситуация, когда необходим конкурсный отбор, это ситуация, редкая в наших краях, когда численность членов УИК меньше, чем количество парламентских партий, - рассказал Шапчиц.

По его мнению, если в комиссии всего 8 членов, а парламентских партий 6, то всех шестерых и следует сделать членами комиссий. Это вытекает из норм федерального закона, считает Шапчиц. Некоторые члены Горизбиркома на заседании 18 мая раскритиковали документ "яблочника". В итоге за него проголосовал только Шапчиц, два члена комиссии воздержались, остальные 10 были против.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин тогда отметил, что точно стоит усилить контроль за принятием избиркомами решений по отбору кандидатов от партий в УИКи. Все должно соответствовать методическим рекомендациям от Центральной избирательной комиссии, сказал Мейксин.

Под давлением

С проблемой включения своих представителей в участковые комиссии столкнулась и КПРФ. В Невском районе Петербурга в участковые избирательные комиссии не вошли пять кандидатов от коммунистов, рассказал ЗАКС.Ру секретарь районного комитета партии Евгений Сазонцев.

Причина уже не в сокращении числа членов УИК, а в давлении на кандидатов, уверяет Сазонцев. По его словам, претендентам от КПРФ, которые работают в бюджетных учреждениях, якобы пригрозили увольнением, если те не откажутся входить в состав комиссий. Беседы по поводу работы в УИК проводились и со студентами нескольких вузов города, рассказал Сазонцев.

- Где-то мягче общаются, где-то более жестко, где-то - в ультимативной форме. Например, в ГУЖА угрожали увольнением и какими-то другими проблемами, а в РАНХиГСе с девушкой пообщались так: "Вы же учитесь, вас работа в участковой комиссии не будет отвлекать от учебы? <...> Вы понимаете, у вас проблемы могут быть с учителями или каким-то учителем", - сообщил Сазонцев.

Он добавил, что одного из студентов РАНХиГС якобы по телефону попросили забрать свое заявление, которое "связано с выборами", а сотруднику ГУЖА якобы предлагали премию в 15-20 тысяч рублей.

По информации Сазонцева, руководителей бюджетных учреждений якобы могла попросить повлиять на сотрудников чиновница из администрации Невского района.

О давлении на кандидатов в УИК в своем Telegram-канале рассказал депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. По его словам, от некоторых претендентов якобы требуют "забрать документы" и "выбирать между работой и комиссией".

Подобные сообщения есть из нескольких разных районов города, сообщил член Горизбиркома от "Яблока" Шапчиц. По его словам, позиция партии заключается в том, что отозвать заявление о согласии стать членом УИК невозможно. Это публичные правоотношения: все, что не разрешено, то запрещено, пояснил Шапчиц.

Секретарь районного комитета КПРФ Сазонцев заявил, что ранее представителей КПРФ якобы тоже выдавливали из участковых комиссий, но это происходило постепенно на протяжении 5 лет. Сейчас же убрать коммунистов из комиссий пытаются за один раз, отметил Сазонцев. Он связывает это со сменой районного руководства и общей политической обстановкой:

- Два года назад и сейчас политическая обстановка другая. Может быть то, что происходит, влияет на их (сотрудников районной администрации - прим. ЗАКС.Ру) психологический статус. <...> Может, хотели показать в наших взаимоотношениях, что они могут вот так напролом действовать.

Член Горизбиркома от "Яблока" Шапчиц связывает трудности с включением представителей его партии в УИК с предстоящими выборами президента России в 2024 году. Это ближайшее плановое голосование, которое должны будут провести новые участковые избиркомы.

- Как будут работать комиссии численностью 8 человек на участках, где более 2-3 тысяч избирателей, непонятно. Будут очереди, будут скандалы, - считает Шапчиц. - Сейчас, очевидно, поставлена задача наверху зачистить избирательную систему Петербурга от оппозиции в преддверии президентских выборов 2024 года, которые будут очень непростыми.

Глава петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова отметила, что пока у них нет полной информации по всем УИКам. Официальная сводка будет позже, уточнила Тихонова.

- Сейчас еще идут заседания. Считаю преждевременно давать комментарий в целом. Может быть разное, в зависимости от того, что мы получим на выходе, - сказала глава эсеров Петербурга.

ЗАКС.Ру не удалось связаться с пресс-секретарем Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На письмо издания в Горизбиркоме на момент публикации не ответили.

София Саттарова