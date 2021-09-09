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Новости 10:32

Горизбирком обязал ТИК № 54 рассмотреть вопрос о включении в состав участковой комиссии представителя "Яблока"

фото ЗакС политика Горизбирком обязал ТИК № 54 рассмотреть вопрос о включении в состав участковой комиссии представителя "Яблока"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 9 сентября удовлетворила жалобу "Яблока" на территориальный избирком № 54, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК отвечает за участковую комиссию № 1645 и сократила ее состав на одного человека после выхода из комиссии представителя "Яблока", рассказал член Горизбиркома Олег Зацепа. 

- Рабочая группа по жалобам решила, что в данном случае - с учетом так называемой обязательной партийной квоты - подобное решение нарушает права избирательного объединения, - сообщил член ГИК. 

По его словам, рабочая группа предлагает отменить решение ТИК о сокращении числа членов участкового избиркома и обязать территориальную комиссию рассмотреть вопрос о включении в УИК № 1645 представителя "Яблока" из резерва. Присутствующие на заседании члены Горизбиркома единогласно поддержали это предложение.

София Саттарова


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