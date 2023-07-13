Рабочая группа ГИК отклонила жалобу "Яблока" на недопуск представителей партии в УИКи

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии решила не удовлетворять жалобу "Яблока" на недопуск ряда членов партии в составы участковых избиркомов. Об этом ЗАКС.Ру рассказал депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский.

Он сообщил, что на заседании рабочей группы члены ГИК интересовались у него, как именно нарушен закон. По словам Вишневского, он апеллировал к решению Верховного суда от 2006 года:

- Где говорилось, что парламентские партии имеют преимущественное право по направлению своих представителей в состав комиссий и что надо сперва заполнить места парламентскими партиями, а что останется - распределять по остальным.

В Петербурге же при формировании ряда УИК на партии выделили только половину мест в комиссий, а остальное распределяли рейтинговым голосованием. По нему представители "Яблока" не прошли в ряд комиссий.

Вишневский отметил, что из 1073 выдвинутых "яблочниками" претендентов в УИКи места получили только 643 человека. В семи территориальных избирательных комиссиях представителей "Яблока" не включили ни в один участковый избирком, добавил депутат.

Решение рабочей группы Горизбиркома носит рекомендательный характер. Утвердить его или принять новое члены ГИК должны на своем заседании.

Напомним, помимо "Яблока" проблемы с формированием УИК возникли у "Справедливой России - За правду" и КПРФ. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова