Глава МА "Остров Декабристов" Офицеров стал председателем ТИК № 2

Горизбирком назначил на заседании 23 апреля председателем ТИК № 2 главу местной администрации МО "Остров Декабристов" Михаила Офицерова. На новую должность его выдвинул муниципальный совет.

— Михаил Анатольевич имеет опыт работы в комиссии с 2017 года в качестве наблюдателя и члена участковой избирательной комиссии в Василеостровском районе, в качестве председателя с 2018 года. Образование высшее юридическое, — зачитала характеристику претендента секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева.

Большинство участников голосования проголосовали за назначение. ТИК № 2 занимается проведением выборов на территории МО "Остров Декабристов".

Местной администрацией Офицеров руководил с ноября 2024 года. В прошедшем январе он получил награду в рамках конференции "Территория безопасности: эффективные муниципальные практики профилактики правонарушений". Приз достался за идею МА по автоматизации процесса отработки обращений об административных правонарушениях в интернете.

Также по итогам заседания место в ТИК № 15 сохранили председатель комиссии, глава МО "Поселок Стрельна" Ирина Климачева и член комиссии, замглавы местной администрации МО "Город Кронштадт" Роман Савкин. В новый состав его выдвинул муниципальный совет Кронштадта. Ранее он заседал в теризбиркоме от собрания избирателей по месту работы.

